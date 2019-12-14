Вопиющий случай: медсестра по просьба подруги выведала информацию о здоровье постороннего человека

Эмоциональный ущерб и компенсация

После этого Лийне позвонил Прийт Тампере, председатель правления больницы Вильянди, и сказал, что больницу поставили в известность о нарушении и что он глубоко сожалеет и извиняется за поведение своего сотрудника, поскольку такое поведение полностью противоречит принципам больницы.

25 марта с Лийной встретились председатель правления Вильяндиской больницы Прийт Тампере, член правления и главврач больницы Март Кулль и руководитель больничного обслуживания Криста Валдвеэ. Лийна потребовала финансовую компенсацию за случившееся и выразила желание рассказать свою историю по телевидению. Больница предложила ей бесплатную психологическую консультацию, от которой Лийна отказалась, сказав, что не может быть уверенной в благонадежности этой помощи.

Прийт Тампере ФОТО: Elmo Riig

Тампере также пообещал Лийне поддержку в случае обнародования случая. «Если вы сочтете, что доведение этой темы до общественности имеет общественную выгоду, которая перевешивает потенциальные неудобства при разборе ваших личных тем, то мы полностью готовы сотрудничать и поддерживать вас», - заявил он.

В день встречи Лийна также подала заявление в полицию. Пресс-секретарь полиции Вильянди Рагне Кейск подтвердила, что инцидент был расследован в соответствии со статьей производства о проступках, касающейся незаконного разглашения личных данных. «В порядке ускоренного производства нарушителю требования о незаконном раскрытии персональных данных был назначен штраф в размере 600 евро», - сказала она.

Курсы и объяснительные

По словам члена правления и главврача Вильяндиской больницы Марта Кулля, больнице было известно об инциденте еще до того, как была подана жалоба, поскольку медсестра сразу рассказала об инциденте своему врачу, который проинформировал правление. «Когда мы заговорили об этом, моя коллега не отрицала содеянного. Она признала свою вину и была в курсе, что данные нельзя просматривать без повода», - отметил Кулль, добавив, что об инциденте также сообщили в Инспекцию по защите данных.

Пресс-секретарь инспекции Сигне Хейберг подтвердила изданию Sakala, что в данном случае имело место очень серьезное нарушение обязательства секретности, поскольку работникам здравоохранения не разрешается просматривать или иным образом обрабатывать данные без предоставления активного медицинского лечения или собственного согласия пациента.

По словам Кулля, медсестра и старшая медсестра получили т.н. желтую карточку. «Любое следующее такое нарушение может привести к прекращению трудовых отношений», - объяснил Кулль и сказал, что были также пересмотрены должностные инструкции и процесс найма сотрудников. Внутренние проверки больничной инфосистемы проводятся теперь чаще, чем раньше.

Медсестре было назначено еще одно наказание. А именно, в течение года она будет помогать знакомить новых сотрудников с правилами защиты данных.

А вот компенсацию больница решила не выплачивать. Кулль объяснил, что ее выплата рассматривается в случаях серьезного или постоянного ущерба здоровью пациента в результате ошибки в лечении. «В данном случае такой ситуации не было», - сказал Кулль.

В настоящее время Лийна больше не живет в Вильянди и не посещает местную больницу. «Они, вероятно, решили, что я просто так хочу эту компенсацию», - сказала она, добавив, что последствия утечки данных все еще напоминают о себе, и теперь она вынуждена получать помощь психолога.