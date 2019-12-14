Вопиющий случай: медсестра по просьбе подруги выведала информацию о здоровье постороннего человека

В начале этого года бывшая пациентка Вильяндиской больницы узнала, что больничная медсестра в прошлом году просматривала в инфсистеме больницы информацию о ее здоровье и делилась ею в сообщениях Facebook со своей подругой. Медсестра, которая была оштрафована за нарушение закона о защите данных, к настоящему времени прошла несколько тренингов по защите данных и теперь сама обучает этому других сотрудников, пишет Postimees.
История началась, когда летом 2017 года 19-летняя Лийна (все имена изменены - ред.) забеременела. К сожалению, этот ребенок не увидел свет, потому что у женщины было диагностировано предраковое состояние, и ей пришлось прервать беременность в сентябре. Об этом знали только близкие Лийны.
Некоторое время спустя, в начале 2019 года, подруга Лийны прислала ей скриншоты из беседы в Facebook, произошедшей в феврале 2018 года, где медсестра Вильяндиской больницы Кадри и ее тогдашняя подруга Сийри обсуждают данные о здоровье Лийны. «Они интересовались моей беременностью, обстоятельств которой не знали. Они обсуждали, почему у меня уже нет большого живота», - вспоминает Лийна.
В обсуждении в Facebook Сийри и Кадри довольно детально обсудили данные из истории здоровья Лиины. Медсестра проверила, была ли подтверждена беременность в системе или Лийне была выдана карточка аборта. «В августе ей поставили неподтвержденную беременность. Тогда у нее сейчас должен быть большой живот», - пишет медсестра. «Да, но не такой он и большой", - ответила подруга. На это медсестра пишет: "И у нее не сделана карта аборта. Это должно быть строго отражено".
Медсестра также просматривает визиты Лийны к гинекологу и отмечает, что для беременной Лийна навещает гинеколога недостаточно часто. «Каждый месяц нужно ходить», - отмечает Сийри.
На самом деле участницы дискуссии не могли получить полную картину истории здоровья Лийны, потому что она делала аборт в клинике Тартуского университета, а медсестра просматривала данные из внутренней инфосистемы Вильяндиской больницы.
Лийна и Кадри не знали друг друга и даже никогда не встречались. На самом деле Кадри даже не работает в отделении акушерства и гинекологии. По какой причине медсестра вообще смотрела данные на постороннего ей человека и делилась ими?
Как объясняет Лийна, Сийри раньше была ее подругой, но затем общение прекратилось. Лийна считает, что Сийри захотела узнать ее личные данные просто, чтобы поделиться с другими людьми.
«Это была манипуляция, чтобы Кадри посмотрела эти данные. Она хотела знать, притворяюсь ли я беременной», - сказала Лийна.
«В тот момент я была в шоке и плакала, - рассказала Лийна о своих чувствах. - Я снова пережила все, что случилось со мной. Я чувствовала, что меня никак не оставят в покое».
Узнав о случившемся, Лийна сразу написала медсестре, которая раскрыла ее данные. «Я спросила, знакомы ли ей эти скриншоты, и разыскала закон, который напомнил бы ей об ее обязательстве не делиться такими вещами». Медсестра неоднократно извинилась и выразила глубокое сожаление в связи со случившемся.
Она объяснила свои действия тем, что поверила в искренность заботы Сийри о своей знакомой.
«Если бы я этой девушке подругой, она бы спросила меня. Беспокойство тут было ни при чем», - ответила на это Лийна и решила обратиться в полицию.
Эмоциональный ущерб и компенсация
После этого Лийне позвонил Прийт Тампере, председатель правления больницы Вильянди, и сказал, что больницу поставили в известность о нарушении и что он глубоко сожалеет и извиняется за поведение своего сотрудника, поскольку такое поведение полностью противоречит принципам больницы.
25 марта с Лийной встретились председатель правления Вильяндиской больницы Прийт Тампере, член правления и главврач больницы Март Кулль и руководитель больничного обслуживания Криста Валдвеэ. Лийна потребовала финансовую компенсацию за случившееся и выразила желание рассказать свою историю по телевидению. Больница предложила ей бесплатную психологическую консультацию, от которой Лийна отказалась, сказав, что не может быть уверенной в благонадежности этой помощи.
Тампере также пообещал Лийне поддержку в случае обнародования случая. «Если вы сочтете, что доведение этой темы до общественности имеет общественную выгоду, которая перевешивает потенциальные неудобства при разборе ваших личных тем, то мы полностью готовы сотрудничать и поддерживать вас», - заявил он.
В день встречи Лийна также подала заявление в полицию. Пресс-секретарь полиции Вильянди Рагне Кейск подтвердила, что инцидент был расследован в соответствии со статьей производства о проступках, касающейся незаконного разглашения личных данных. «В порядке ускоренного производства нарушителю требования о незаконном раскрытии персональных данных был назначен штраф в размере 600 евро», - сказала она.
Курсы и объяснительные
По словам члена правления и главврача Вильяндиской больницы Марта Кулля, больнице было известно об инциденте еще до того, как была подана жалоба, поскольку медсестра сразу рассказала об инциденте своему врачу, который проинформировал правление. «Когда мы заговорили об этом, моя коллега не отрицала содеянного. Она признала свою вину и была в курсе, что данные нельзя просматривать без повода», - отметил Кулль, добавив, что об инциденте также сообщили в Инспекцию по защите данных.
Пресс-секретарь инспекции Сигне Хейберг подтвердила изданию Sakala, что в данном случае имело место очень серьезное нарушение обязательства секретности, поскольку работникам здравоохранения не разрешается просматривать или иным образом обрабатывать данные без предоставления активного медицинского лечения или собственного согласия пациента.
По словам Кулля, медсестра и старшая медсестра получили т.н. желтую карточку. «Любое следующее такое нарушение может привести к прекращению трудовых отношений», - объяснил Кулль и сказал, что были также пересмотрены должностные инструкции и процесс найма сотрудников. Внутренние проверки больничной инфосистемы проводятся теперь чаще, чем раньше.
Медсестре было назначено еще одно наказание. А именно, в течение года она будет помогать знакомить новых сотрудников с правилами защиты данных.
А вот компенсацию больница решила не выплачивать. Кулль объяснил, что ее выплата рассматривается в случаях серьезного или постоянного ущерба здоровью пациента в результате ошибки в лечении. «В данном случае такой ситуации не было», - сказал Кулль.
В настоящее время Лийна больше не живет в Вильянди и не посещает местную больницу. «Они, вероятно, решили, что я просто так хочу эту компенсацию», - сказала она, добавив, что последствия утечки данных все еще напоминают о себе, и теперь она вынуждена получать помощь психолога.
Сестра сожалеет о случившемся
Медсестра также согласилась объяснить изданию, почему она просматривала данные. «Одна из моих подруг в то время обратилась ко мне с большим беспокойством, что психическое состояние ее собственной подруги якобы может представлять опасность для ребенка. Для обращения к службам по защите детей она попросила предоставить ей информацию о том, может ли здесь речь идти о беременности вторым ребенком», - рассказала медсестра.
«Мне очень жаль, что в то время я подчинилась этим манипуляциям. Я понимаю, что ошиблась и что не было никаких оснований для просмотра данных".