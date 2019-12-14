Фото: центр Арво Пярта получил престижную архитектурную премию

На торжественной церемонии премии своим лауреатам вручали Эстонский капитал культуры, Эстонский союз архитекторов, Эстонский союз архитекторов внутреннего пространства и Эстонский союз ландшафтных архитекторов. Архитекторы Фуэнсанта Ньето и Энрике Собехано (Nieto Sobejano Arquitectos) получили от архитектурного фонда Капитала культуры главную премию по архитектуре за проект здания Центра Арво Пярта.

Центр Арво Пярта. ФОТО: Vladislav Musakko / Virumaa Teataja /Scanpix

«Мы очень довольны этим признанием! В этом году на премии в области архитектуры были номинированы впечатляющие, как по содержанию, так и по форме, проекты, да и сама номинация нашего здания была большой честью для нас. Архитекторы Энрике Собехано и Фуэнсанта Ньето убедительно объединили в проекте наши пожелания и свой замысел. В результате получилось здание, в котором очень приятно находиться - здесь вдохновляет сама атмосфера», - сказала исполнительный директор Центра Арво Пярта Ану Кивило.

Центр Арво Пярта. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

«Здание Центра Арво Пярта родилось из интерпретации взаимосвязи между архитектурой, природой и музыкой, и нам надо было пройти этот путь, чтобы понять, как звук может превратиться в пространство», - сказали архитекторы здания Фуэнсанта Ньето и Энрике Собехано.

Центр Арво Пярта. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

В этом году на премии в области архитектуры было подано около 200 заявок, это самое большое количество за всю историю конкурса. Жюри выбрало 65 финалистов. Среди номинантов этого года- проекты общественных пространств и городских площадей, ресторанов, офисов, частных домов и выставочных павильонов.

Центр Арво Пярта. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix