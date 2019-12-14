Отсутствие скандалов в декабре вредит популярности EKRE и соцдемов

Крупнейший за два года подъем популярности социал-демократов, а также рост успеха Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в ноябре стали временной реакцией избирателей на скандалы, вызванные отставкой министра сельско жизни Марта Ярвика. Оживленное, но относительно спокойное начало декабря вернуло партии на октябрьские позиции, выяснилось из недавнего опроса, проведенного фирмой Kantar Emor.

По сравнению с ноябрем рейтинг EKRE упал больше всего, далее идут социал-демократы. Партия реформ по-прежнему остается самой популярной.

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись сегодня, 34,8 процента респондентов проголосовали бы за Партию реформ, 17,9 процента поддержали бы Центристскую партию премьер-министра, а 15,6 процента - партию EKRE.

Поддержка соцдемов составила 13,7 процента, а третью коалиционную партию - "Отечество" - поддержали всего 6,7 процента участников опроса.

На ноябрь пришлись не только скандалы с теперь уже бывшим министром сельской жизни Мартом Ярвиком, но попытки уволить канцлера министерства Иллара Леметти - таким образом, большая часть внимания была сосредоточена на министрах EKRE и их заявлениях.

В декабре на передний план вышли обсуждение реформы аптек, принятие государственного бюджета, вступление в должность нового министра по делам сельских районов Арво Аллера и протест фермеров.

При этом EKRE не попала в центр серьезных скандалов, и в итоге их поддержка упала сильнее всего.

Одна из групп избирателей, вероятно, также была разочарована тем, что министр от EKRE не смог выполнить данное избирателям обещание предоставить фермерам к 2020 году переходные дотации в полном объеме, то есть в размере 15,3 млн евро.

Действительно, незадолго до принятия государственного бюджета правительство решило выделить пять миллионов из резерва фермерам и увеличить переходную дотацию до 10,3 миллиона. Но это сопровождалось резкими словами министра финансов Мартина Хельме о том, что если фермеры не сумеют довольствоваться этим, то в дальнейшем в правительстве никто не будет защищать их интересы.