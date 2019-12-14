Известный журналист обвинил в смерти Юрия Лужкова врачей

«Во время операции хирург задел сосуд. Он лопнул. Так просто… И вот она, смерть. И почему-то закрадывается мысль, что если бы не операция на скорую руку, что если бы не те врачи, которые не знали анамнез Лужкова… Жил бы он и жил», — написал он.