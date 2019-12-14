Благотворительная ярмарка в центре "Юлемисте" поддержит детские патронажные дома

В субботу в полдень в атриуме торгового центра Юлемисте (ул. Суур-Сыямяэ, 4) в Таллинне откроется традиционная благотворительная рождественская ярмарка «Topeltkink» (Двойной подарок).
Об этом сообщили устроители мероприятия, отметив, что в рождественской ярмарке, которая проводится в 16 раз, примут участие около 100 детей из детских домов и патронажных домов.
На ярмарке дети будут продавать собственные рождественские подарки, изготовленные вручную, и доход от продажи пойдет самим детям. Ведущим благотворительной акции будет Кайдор Кахар, на мероприятии выступят Даниэл Леви и мастер мыльных пузырей Кати Оак.
На церемонии открытия рождественской ярмарки в 12.00 выступят с речью мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель торгового центра "Юлемисте" Гуйдо Пярнитс.
Со своей стороны торговый центр "Юлемисте" пожертвует по 500 евро каждому детскому дому и патронажному дому. В ходе мероприятия выразят благодарность также клиентам торгового центра "Юлемисте", которые в течение последнего года сделали пожертвования в пользу благотворительных организаций.
Торговый центр "Юлемисте" со своей стороны сделает дополнительное пожертвование, чтобы общая сумма каждого пожертвования составила 1000 евро для всех. Пожертвования принимают Фонд природы Эстонии, Общество защиты животных Эстонии, целевой фонд «Детский фонд клиники Тартуского университета», Таллиннская школа Хелен и Продуктовый банк.