Благотворительная ярмарка в центре "Юлемисте" поддержит детские патронажные дома

Об этом сообщили устроители мероприятия, отметив, что в рождественской ярмарке, которая проводится в 16 раз, примут участие около 100 детей из детских домов и патронажных домов.

На ярмарке дети будут продавать собственные рождественские подарки, изготовленные вручную, и доход от продажи пойдет самим детям. Ведущим благотворительной акции будет Кайдор Кахар, на мероприятии выступят Даниэл Леви и мастер мыльных пузырей Кати Оак.

На церемонии открытия рождественской ярмарки в 12.00 выступят с речью мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель торгового центра "Юлемисте" Гуйдо Пярнитс.

Со своей стороны торговый центр "Юлемисте" пожертвует по 500 евро каждому детскому дому и патронажному дому. В ходе мероприятия выразят благодарность также клиентам торгового центра "Юлемисте", которые в течение последнего года сделали пожертвования в пользу благотворительных организаций.