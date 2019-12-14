Сб, 14.12.2019
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Джеймс Харден продолжает переписывать рекорды НБА

Джеймс Харден (справа).

ФОТО: David J. Phillip/AP

Лидер клуба "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден стал главным героем матча регулярного чемпионата НБА с "Орландо Мэджик", который состоялся в Орландо и завершился со счетом 130:107 в пользу гостей. Харден набрал 54 очка, реализовав десять из 15 трехочковых бросков.

Таким образом, Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось в двух подряд матчах набрать не менее 50 очков и реализовать не менее десяти трехочковых, пишет Newsru.com.

В предыдущей встрече с "Кливленд Кавальерс" (116:110) Харден набрал 55 очков, реализовав десять дальних попыток из 18.

Кроме того, Харден повторил достижение защитника "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри, который в феврале 2016 года провел два подряд матча, реализовывая не менее десяти дальних бросков в каждом.

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