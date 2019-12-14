Джеймс Харден продолжает переписывать рекорды НБА

Лидер клуба "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден стал главным героем матча регулярного чемпионата НБА с "Орландо Мэджик", который состоялся в Орландо и завершился со счетом 130:107 в пользу гостей. Харден набрал 54 очка, реализовав десять из 15 трехочковых бросков.
Таким образом, Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось в двух подряд матчах набрать не менее 50 очков и реализовать не менее десяти трехочковых, пишет Newsru.com.
В предыдущей встрече с "Кливленд Кавальерс" (116:110) Харден набрал 55 очков, реализовав десять дальних попыток из 18.
Кроме того, Харден повторил достижение защитника "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри, который в феврале 2016 года провел два подряд матча, реализовывая не менее десяти дальних бросков в каждом.
James Harden joins Stephen Curry (2/25/16-2/27/16) as the only players in @NBAHistory to have back-to-back games with 10+ 3PM.— NBA.com/Stats (@nbastats) 14 декабря 2019 г.
James Harden is the first player in NBA History to record back-to-back 50+ PTS games with 10+ 3PM. pic.twitter.com/zYbglVdvPL