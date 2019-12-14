Школьники задержали ударившего женщину преступника

17 ноября этого года гулявшие по улице Малева в Ахтме друзья - учащийся Кохтла-Ярвеской гимназии Константин Варкки (17) и ученик Йыхвиской гимназии Павел Барконов (16) - увидели, как какой-то взрослый мужчина ударил женщину.

Преследование на улице

- Мы увидели, как мужчина ударил женщину, и последовали за ним. Он побежал, но мы его догнали, задержали и вызвали полицию, - вспоминал Павел события месячной давности.

Преследование продолжалось около 400 метров, пока школьники не схватили хулигана за шиворот. На вопрос "Северного побережья", не боялись ли они, что у преступника может быть с собой оружие или что он окажется физически сильнее, Павел ответил отрицательно. "Все это произошло очень быстро, примерно за пять минут. Когда мы увидели, что случилось, то и не стали рассуждать, что делать, а сразу стали действовать", - рассказал Павел о произошедшем в Ахтме.

После того как 39-летнего мужчину передали полиции и началось уголовное производство, полиция установила, что он совершил и другие подобные деяния: до того как ударил женщину и был задержан школьниками, он напал на улице еще по крайней мере на двух человек. По постановлению Вируского уездного суда преступник был взят под стражу на срок до двух месяцев.

На этой неделе представители Идаской префектуры побывали в школах обоих ребят, чтобы поблагодарить их за этот смелый поступок: в понедельник перед коллективом Кохтла-Ярвеской гимназии благодарность выразили Константину Варкки, а в пятницу на уроке художественного воспитания в Йыхвиской гимназии слова благодарности и маленький подарок получил от полиции Павел Барконов.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант поблагодарил обоих школьников лично.

Клиймант сказал "Северному побережью", что в его карьере это первый случай, когда несовершеннолетние сами задержали взрослого преступника и передали охранникам правопорядка.

- Но в таких ситуациях надо обязательно оценить свои физические способности. Одно дело, если ты занимаешься спортом или владеешь каким-нибудь боевым искусством. Но никогда не знаешь - а вдруг у преступника с собой нож или какое-то другое оружие. Самое важное все же - это заметить и хотя бы проследить за преступником, а также быть в контакте с полицией.

Чаще сообщают о пьяных за рулем

По словам Клийманта, полиция старается благодарить людей, сообщающих о правонарушениях. "Способы выразить благодарность разные. Например, если кто-то сообщает, что где-то машина едет странным стилем, полиция останавливает ее и выясняется, что водитель действительно пьян, то сообщившему мы позвоним или поблагодарим его в письменном виде", - сказал Клиймант.

АНДРЕАС КЛИЙМАНТ: Забота и внимание - вот что в итоге дает лучший результат.

По словам руководителя отделения полиции, надо ценить, когда человек вносит вклад в безопасность и не считает за труд проинформировать. "Забота и внимание - вот что в итоге дает лучший результат".