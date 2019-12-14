Смотрите: в этом доме наряжают сразу десятки елок

«Ненормально? Да! Я работаю в отрасли, где редакционный контент нужен намного раньше фактического праздника, — рассказывает Дженнифер, стилист и амбассадор бренда Treetopia, занимающегося искусственными деревьями. — Некоторые говорят, что я избыточно украшаю елки, и они правы. Если когда-нибудь и наступает время года, чтобы выпустить наружу свою страсть к китчу, так это точно Рождество».