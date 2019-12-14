Сб, 14.12.2019
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Смотрите: в этом доме наряжают сразу десятки елок

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Для хозяев этого дома в Техасе, Дженнифер и Криса, Рождество начинается довольно рано… еще в октябре, перед Хэллоуином, рассказывает Houzz. 

«Ненормально? Да! Я работаю в отрасли, где редакционный контент нужен намного раньше фактического праздника, — рассказывает Дженнифер, стилист и амбассадор бренда Treetopia, занимающегося искусственными деревьями. — Некоторые говорят, что я избыточно украшаю елки, и они правы. Если когда-нибудь и наступает время года, чтобы выпустить наружу свою страсть к китчу, так это точно Рождество».

Дженнифер рядом с одной из елок.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Каждый год Дженнифер оформляет комнаты и елки по-разному. «И, кстати, я украшаю елки не только на Рождество, но и на другие праздники. Это ведь весело», - говорит она.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Остальные пышные сияющие огнями елки можно рассмотреть ЗДЕСЬ.

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