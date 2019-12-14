Смотрите: в этом доме наряжают сразу десятки елок

Для хозяев этого дома в Техасе, Дженнифер и Криса, Рождество начинается довольно рано… еще в октябре, перед Хэллоуином, рассказывает Houzz.
«Ненормально? Да! Я работаю в отрасли, где редакционный контент нужен намного раньше фактического праздника, — рассказывает Дженнифер, стилист и амбассадор бренда Treetopia, занимающегося искусственными деревьями. — Некоторые говорят, что я избыточно украшаю елки, и они правы. Если когда-нибудь и наступает время года, чтобы выпустить наружу свою страсть к китчу, так это точно Рождество».
Каждый год Дженнифер оформляет комнаты и елки по-разному. «И, кстати, я украшаю елки не только на Рождество, но и на другие праздники. Это ведь весело», - говорит она.
Остальные пышные сияющие огнями елки можно рассмотреть ЗДЕСЬ.