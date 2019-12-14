Рекорд Galaxy Fold оказался ложным: смартфон еще не преодолел отметку в миллион проданных устройств

О достижении рассказал президент Samsung Electronics, так что это не какие-то сторонние данные. Однако они все же оказались ошибочными. Источник, ссылаясь на представителя Samsung, утверждает, что на самом деле отметку в 1 млн проданных Galaxy Fold корейский гигант ещё не преодолел. Предполагается, что президент Samsung Electronics просто перепутал реальные показатели продаж с ранее заявленной целью Samsung, ведь компания изначально как раз и говорила, что намерена продать до 1 млн Galaxy Fold до конца года.