Рекорд Galaxy Fold оказался ложным: смартфон еще не преодолел отметку в миллион проданных устройств

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Samsung уже реализовала миллион гибких смартфонов Galaxy Fold, что является впечатляющим достижением для столь дорогого и специфического устройства, пишет Ixbt.com.
О достижении рассказал президент Samsung Electronics, так что это не какие-то сторонние данные. Однако они все же оказались ошибочными. Источник, ссылаясь на представителя Samsung, утверждает, что на самом деле отметку в 1 млн проданных Galaxy Fold корейский гигант ещё не преодолел. Предполагается, что президент Samsung Electronics просто перепутал реальные показатели продаж с ранее заявленной целью Samsung, ведь компания изначально как раз и говорила, что намерена продать до 1 млн Galaxy Fold до конца года.
К сожалению, реальные данные о продажах Samsung при этом не предоставила, так что неясно, насколько далека компания от этой самой цели.