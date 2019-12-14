Реалии эстонского транзитного бизнеса: "Нельзя продавать "роллс-ройс" по цене космического корабля"

Вчера издание писало о том, как добавление латвийского олигарха Айвара Лемберга и порта Вентспила в список американских санкций привело к неразберихе в транзитном бизнесе Латвии, из чего хотят извлечь выгоду Таллиннский порт и эстонские операторы терминалов.

На вопрос, насколько шокирующим может быть для оператора введение санкций в отношении порта, Герт Тийвас ответил, что приятной эта новость точно ни для кого быть не может.

«Шок или нет, конечно, в сегодняшнем мире мы основательно проверяем прошлое наших деловых партнеров. Оценить сложно, но, безусловно, никому это не понравится - банкам, которые начинают задавать вопросы, вашим деловым партнерам, страховым компаниям, аудиторам», - перечислил он.

По его словам, время покажет, какие возможности открывает для эстонских поротов наложение санкций на Лемберга. Известно, что самая большая борьба за наливные грузы идет с портами Латвии. «Это довольно свежие новости, и надо посмотреть, что они принесут. На данный момент мы можем сказать, что у нас не было такого напряженного времени в течение многих лет - у нас много активности, новых клиентов и общения. Для нас это новая и приятная ситуация», - сказал Тийвас.

Может быть, у эстонских компаний есть шанс наложить лапу на белорусскую нефть?

"Эстонские операторы делали это и раньше, тут нет ничего нового", - ответил глава Liwathon. По его словам, проблема заключается в том, что мы находимся от Белоруссии дальше, чем Литва и Латвия.

"Мы просто должны прикладывать больше усилий, чтобы обеспечить хороший сервис по конкурентоспособной цене», - сказал Тийвас.

Он согласен с тем, что по логистическим причинам трудно обойти соседей по цене. «Мы не должны быть дешевыми. Факт в том, что Эстония - самая дорогая страна. Вопрос скорее в том, что мы должны предоставлять очень хорошую услугу, которая была бы не до абсурда дороже, чем у других», - считает Тийвас.

«Если мы говорим, что у нас есть Rolls-Royce, а у других - Opel или Kia, то мы должны это доказать. В то же время нельзя запрашивать за Rolls-Royce цену космического корабля».

Эти вещи, по его словам, должны быть сбалансированы, потому что все считают деньги и хотят хорошего обслуживания. «В конце концов, клиенты ценят весь пакет ценностей», - сказал Тийвас.