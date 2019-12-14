Революция в мире авиации: в самолетах появится кнопка, с помощью которой посадить лайнер сможет даже пассажир

Как заявили разработчики, новая система после активации будет контролировать посадку самолета без вмешательства человека практически в любой ситуации. Autoland автоматически вычислит наилучший для маневра аэропорт в пределах 300 километров и направит воздушное судно к нему, пишет Turizm. Активируется система нажатием кнопки в кабине пилотов. По словам создателей Autoland, систему необходимо использовать только в чрезвычайной ситуации, например, когда пилот теряет сознание или из-за обострения болезни не может выполнить посадку.

Инновационная модель автоматической посадки будет учитывать все факторы полета: от погоды и рельефа местности до любых препятствий на пути и количества топлива. Она даже выберет идеальную взлетно-посадочную полосу и предупредит авиадиспетчеров, а также пилотов других находящихся поблизости самолетов, — уверяют в Garmin International Inc. Дисплеи смогут показать местоположение самолета на карте вместе со всей нужной информацией: аэропорт назначения, приблизительное время прибытия, расстояние до аэропорта и оставшееся топливо. Также в удобном для понимания формате будут обозначены скорость полета, высота над уровнем земли и курс самолета.

Во время посадки система сможет управлять скоростью и мощностью двигателя, чтобы самолет мог подниматься, снижаться или поддерживать высоту по мере необходимости. Она также позволит переходить в режим ожидания, то есть позволит самолету летать вокруг аэропорта, пока тот не будет готов к посадке. Выключение двигателей также автоматизировано, поэтому пассажиры смогут безопасно покинуть самолет после приземления.

Как заявили разработчики системы, теперь посадить воздушное судно сможет обычный пассажир. В Garmin International Inc также добавили, что пассажиры получат возможность общаться с Autoland, следуя инструкциям на дисплее и используя интерфейс с сенсорным экраном в кабине экипажа. Система может быть деактивирована в любой момент, если пилот вновь станет способен выполнять свои прямые обязанности. В Garmin также предупредили, что система работает неустойчиво, если самолет находится в чрезвычайно отдаленной зоне, над большими водоемами, или если у самолета возникли механические проблемы, или заканчивается топливо.