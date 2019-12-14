Вне дома: шеф-повар Янек Виллерманн открыл в центре Таллинна второй ресторан

Там, через дорогу от маленького уютного 7ürti - «Семь специй» по-русски, на первом этаже только что сданного в эксплуатацию дома расположился ресторан Loft ja Ürdid – «Лофт и Специи». Когда мы услышали, в каком режиме будет работать новое заведение, то удивились и обрадовались: это не один, это три ресторана в одном!

Во-первых, с восьми утра здесь будут подавать питательные и разнообразные завтраки. Во-вторых, днем всех проголодавшихся приглашают на обед в стиле шведского стола: заплатив фиксированную сумму, кстати, совсем небольшую, можно будет наесться досыта. Причем Виллерманн обещает, что на обед будут готовить не банальную и безликую, а свежую, с любовью приготовленную и вкусную еду.

Ну и как без ресторана а ля карт, где в заманчивом меню находим тартар и карпаччо, кролика и улиток, осьминога и щуку, грибной суп с бренди и рыбный суп на бульоне из омаров, а также много других блюд. В общем, от одного только чтения меню разгорается просто зверский аппетит!

Интерьер в скандинавском стиле располагает к общению: довольно большое помещение ресторана разделено на несколько зон - большие для групп или для веселых компаний, высокие стулья за стойками около окон для быстрого обеда и столики на двоих для романтического ужина. Живая олива является центром пространства и сулит всем благополучие во всех начинаниях. Открытая кухня обещает приоткрыть кулинарные секреты поваров. Не все, конечно, а только те, которые позволит выдать Янек Виллерманн. А у него их множество, уж поверьте!