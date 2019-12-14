Крупный бизнесмен: я бы не позволил Danske уйти из Эстонии

Один из владельцев NG Investeeringud Юри Кяо сказал, что скандалы с отмыванием денег, охватившие банки Эстонии, носят двоякий характер и он не стал бы сильно осуждать их, поскольку десять лет назад была совершенно другая ситуация и действовали другие правила, пишет Äripäev.
«До Крыма и войны на Украине движение денег с Востока рассматривалось иначе, теперь оно интерпретируется с нулевой терпимостью. Я не стал бы тут бросать камнями в банки», - сказал Кяо в интервью.
Крупный бизнесмен добавил, что лично он не позволил бы банку Danske Bank, оказавшемуся в центре скандала с отмыванием денег, покинуть Эстонию.
"Было жутко читать, как глава Финансовой инспекции радостно заявлял о том, что они выгнали из страны крупнейший финансовый институт Скандинавии", - признал Кяо, добавив, что если бы он был премьер-министром, то вызвал бы руководство Danske к себе и поставил бы следующие условия: отказаться от филиала, инвестировать в Эстонию, создать полноценный банк и участвовать в рынке.
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