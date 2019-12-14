Пожар в жилом доме унес жизнь пожилой женщины

Сегодня утром в Йыгевамаа проезжавшие мимо хутора в деревне Левала медики скорой помощи заметили идущий из-под крыши жилого дома дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тело пожилой женщины, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
В Спасательном департаменте уточнили, что медики заметили, что на хуторе близ деревни Левала из-под крыши дома шел дым. Поскольку помещения были заполнены дымом, войти в них без защитного снаряжения было невозможно.
Прибывшие на место спасатели нашли на кухне, где топилась печь, 85-летнюю женщину. Ее вынесли на улицу. Сотрудники скорой помощи установили, что она была мертва.
Во время пожара огнем была охвачена мебель и чердачные конструкции.
Причины пожара установит следствие