17-летняя Загитова решила сделать паузу в спортивной карьере

"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России, - цитирует Загитову ТАСС. - Сразу хочу пояснить, что не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу. Остаюсь на льду и продолжу тренироваться. Думаю, что это хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки".