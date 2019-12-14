17-летняя Загитова решила сделать паузу в спортивной карьере

В возрасте 17 лет олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова решила временно приостановить соревновательную деятельность, а освободившееся время посвятить выступлениям в шоу и разучиванию новых элементов, Newsru.com.
"Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России, - цитирует Загитову ТАСС. - Сразу хочу пояснить, что не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу. Остаюсь на льду и продолжу тренироваться. Думаю, что это хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки".
После финала Гран-при в Турине, где фигуристка впервые в карьере заняла последнее место, появилось множество разговоров о разногласиях между ней и ее многолетним тренером Этери Тутберидзе. Однако Загитова поспешила развеять их.
"Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли такой путь, очень благодарна им, федерации, болельщикам, моей семье. Мы сделали это вместе", - заключила спортсменка.