Сотрудники M.V.Wool получили уведомления о сокращении

Ветеринарно-пищевой департамент 26 ноября этого года принял решение закрыть заводы в Харку и Вихтерпалу крупнейшего в Эстонии производителя рыбной продукции M.V.Wool. После этого большая часть персонала приступила к стерилизации фабрик, а другая часть была отправлена в принудительный отпуск. Сегодня многим выдали уведомления о сокращении. «Наши ресурсы истощаются – мы должны признаться в этом и своим сотрудникам», - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Ранее предприятие заявило, что они сотрудничают с Кассой по безработице и оказывает сокращаемым всяческую поддержку. Неделю назад Ветевоол сказал, что нельзя окончательно исключать возможности возобновления деятельности предприятия, но в настоящее время они не знают, когда именно это произойдет – в этом месяце, в следующем, да и произойдет ли вообще.