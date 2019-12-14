В Ласнамяэ пройдет дополнительный сбор опасных отходов

Об этом сообщила пресс-служба управы района, отметив, что в воскресенье по Ласнамяэ будет курсировать специальная подвижная станция по сбору опасных и проблемных отходов. У жителей района будет дополнительная возможность бесплатно сдать бытовой мусор, который по своим свойствам представляет опасность для окружающей среды и здоровья человека и требуют специального метода обработки.

В ходе рейда по сбору отходов будут принимать: батарейки и аккумуляторы (в том числе кислоты), остатки масел и масляные фильтры, просроченные лекарства, краски, лаки, растворители и клеи, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- и другая бытовая химия, содержащие ртуть отходы, лампы дневного света, отходы электроники и другого электрооборудования.