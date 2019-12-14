В Ласнамяэ пройдет дополнительный сбор опасных отходов

з-за высокого спроса в столичном районе Ласнамяэ, в воскресенье, 15 декабря, будет организован дополнительный сбор опасных бытовых отходов.
Об этом сообщила пресс-служба управы района, отметив, что в воскресенье по Ласнамяэ будет курсировать специальная подвижная станция по сбору опасных и проблемных отходов. У жителей района будет дополнительная возможность бесплатно сдать бытовой мусор, который по своим свойствам представляет опасность для окружающей среды и здоровья человека и требуют специального метода обработки.
В ходе рейда по сбору отходов будут принимать: батарейки и аккумуляторы (в том числе кислоты), остатки масел и масляные фильтры, просроченные лекарства, краски, лаки, растворители и клеи, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- и другая бытовая химия, содержащие ртуть отходы, лампы дневного света, отходы электроники и другого электрооборудования.
Отходы рядом с домом можно будет сдать в 5 пунктах с 10:00 до 13:10 согласно графику остановок специальной подвижной станции перед Кярбери, 4; у Вирби, 20; на площадке перед Пунане, 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу); на парковке Паэ, 80 и на парковке Палласти, 30a (рядом с остановкой Асундусе)