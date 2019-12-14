Украина обошла Эстонию по числу прибывающих в Финляндию работников

Большинство иностранной рабочей силы теперь прибывает в Финляндию c Украины. По данным Иммиграционной службы Финляндии, за последние два года украинские работники обошли даже эстонцев, долгое время занимавших первую строчку в статистике иностранной рабочей силы.

В прошлом году c Украины наняли на работу более 1 800 человек, а из Эстонии – всего около 1200.

Перемена объясняется тем, что средняя зарплата в Эстонии и, к примеру, в Польше выросла, поэтому началась обратная миграция. На Украине же средняя зарплата составляет около 350 евро, в строительной сфере даже меньше, поэтому украинцы охотно приезжают на заработки в Финляндию.