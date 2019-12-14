Продается квартира с арендатором: афера или источник дохода?

Если вы покупаете квартиру не для себя, а для дальнейшей сдачи внаем, прислушайтесь к советам специалиста по недвижимости и аналитика Тыну Тоомпарка.
Если цель вашей покупки – получать прибыль от сдачи недвижимости внаем, а наниматель, который вам достался от прежних хозяев, исправно за нее платит, ведет себя хорошо и не собирается съезжать, этот вариант вам однозначно подходит.
Однако нужно проанализировать ситуацию и учесть все мельчайшие детали: бывает, что квартирант занимал жилплощадь временно, только на время продажи, или платил символическую плату, или же оплачивал только коммунальные расходы. В этом случае новому хозяину необходимо узнать, сможет ли он после покупки поднять плату за наем и на сколько. Не менее важно, через какое время доставшийся по наследству наниматель сможет освободить квартиру.
При покупке квартиры с нанимателем этот факт следует занести и в договор купли-продажи, и в акт приема-передачи. Внимание: передачу владения новому собственнику должен осуществлять и все соответствующие документы подписывать не продавец, а наниматель!
Особое внимание требуется уделить мебели, бытовой технике, осветительным приборам и прочим аксессуарам, которыми пользовался наниматель. Равно как и данные о санитарном состоянии квартиры, перечень движимых вещей, оставленных в квартире, должен быть сначала зафиксирован в акте приема-передачи между продавцом и квартиросъемщиком. А затем – в новом акте - между квартиросъемщиком и новым собственником.
К сожалению, часто этому не уделяют такого пристального внимания, и впоследствии оказывается, что в список не внесен какой-то ценный предмет обстановки, но что-то предпринимать бывает уже поздно.
Обязательно нужно знать, были ли квартиросъемщиком уплачены залоговые деньги. Если это так, продавец должен передать их новому владельцу, так как обязанность возвратить залоговые деньги после окончания договора найма ложится на плечи нового владельца квартиры.