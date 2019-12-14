В Кейла в скором времени не останется школьного образования на русском языке

Как отмечает издание, со следующего учебного года в объединенной школе первого класса с русским языком обучения больше не будет.

Уже принятые в русскоязычные классы дети доведут до конца обучение в основной школе по прежней учебной программе, но к 2028 году обучение на русском языке в Кейла полностью прекратится.

Первые классы на русском языке в Кейла были открыты в 1948 году. В то же время, русскоязычная Кейлаская основная школа, долгое время называвшаяся Кейлаской 2 средней школой, ведет свое начало с 1967 года.

Если в годы расцвета школы количество учеников в ней достигало 800-900, то к нынешнему времени оно сократилось до 180, а работников — до 30. По этой причине часть здания по адресу Парги,2 в Кейла отдана начальным классам Кейлаской школы на эстонском языке.

Как сообщила газете вице-мэр Кейла Эйке Кяси, из 180 учащихся Кейлаской основной школы только 63 — жители Кейла, 75 из них проживают в волости Ляэне-Харью, 20 — в Таллинне, 14 — в волости Сауэ, двое в волости Харку, двое — в Маарду, один — в Кохтла-Ярве и еще один — в Нарве. Еще двое учеников являются гражданами Украины и не имеют прописки.