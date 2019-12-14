Эстонский производитель вина с полувековой историей объявлен банкротом

Раплаское предприятие Valtu Vein попало в затруднительное положение в сентябре этого года, когда Налогово- таможенный департамент подал против него заявление о банкротстве. На данный момент производитель вина имеет перед государством налоговую задолженность в размере 100 000 евро. Суммарные же требования кредиторов достигают 400 000 евро.

Из отчета за экономический год выясняется, что результаты компании ухудшались с каждым годом. В 2017 году при обороте в 309 000 евро компании пришлось смириться с убытком в размере более 100 000 евро. Еще двумя годами ранее производство приносило прибыль. Прошлогодний финансовый отчет компания Valtu Vein не представила.

Основным направлением деятельности компании было производство и розлив алкогольных напитков, преимущественно фруктовых и ягодных вин. Также производилась водка, хотя ее продажи в последнее время прекратились. Кроме того, предприятие изготовляло квас, лимонады и сахарные сиропы.

В основном Valtu Vein продавала напитки на эстонском рынке; крупнейшим зарубежным рынком была Германия. Valtu Vein в своем позапрошлогоднем отчете написала, что пытается найти новые рынки и вывести на рынок новые привлекательные продукты. К сожалению, это не сработало.

В среднем на предприятии работало 15 человек.