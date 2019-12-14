У 23-летнего игрока НХЛ обнаружили тяжелую форму рака

«Ведущие специалисты университета штата Пенсильвания обнаружили у Оскара Линдблума саркому Юинга. На следующей неделе ему предстоит пройти дальнейшее обследование, после которого сразу же начнется курс терапии. Наш клуб сделает все возможное, чтобы поддержать Оскара. Мы проследим, чтобы о нем заботились как следует», – сообщил генменеджер «Филадельфии» Чак Флетчер.

Саркома Юинга – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей, при которой у больных чаще всего развиваются метастазы. Опухоль поражает нижнюю часть трубчатых костей, ребра, таз, лопатку и позвоночник.

Точной причины возникновения подобных опухолей медицина не может назвать до сих пор, но, по некоторым данным, провоцировать возникновение саркомы Юинга могут травмы – 11 декабря Линдблум получил травму верхней части тела.

Сейчас речь не идет о возвращении в хоккей, хотя в НХЛ хватает позитивных историй – Марио Лемье, Ши Теодор, Фил Кессел и Олли Мяятта возвращались в игру после различных форм раковых заболеваний, но ни один из них не сталкивался с саркомой Юинга.

Больше всего на случай Линдблума похож случай Никиты Квартальнова – в 18 лет ему диагностировали остеосаркому, и после долгого лечения и частичной ампутации пальцев Никита победил болезнь, но со временем завершил карьеру.

«Филадельфия» не стала давать подробности о болезни Линдблума – остается только догадываться, на каком этапе диагностировали саркому, и насколько серьезно поражение костей. Даже при локализованной форме требуется операция, после которой пораженные конечности в большинстве случаев ампутируют. Если же опухоль успела дать метастазы, то это приговор даже для мощного организма спортсмена.

Прямо сейчас Линдблум – игрок топ-6 «Филадельфии» и лучший снайпер команды (11 шайб). Оскару всего 23 года, и он шел на лучшие цифры в карьере – он достаточно долго адаптировался к новой лиге после переезда из Швеции, но в этом сезоне доказал, что готов играть на уровне НХЛ.

Линдблум вырос в системе «Брюнэса» – это один из самых титулованных клубов страны, который регулярно поставляет сильных игроков за океан. Из «Брюнаса» в НХЛ уехали Никлас Бэкстрем, Якоб Сильверберг, Калле Йернкрук и Элиас Линдхольм. Что интересно, всех их объединяет один навык – они сильно играют сразу на двух сторонах площадки.

Линдблома тоже можно назвать двусторонним нападающим – эту репутацию он заработал еще на юношеских турнирах в Швеции, а позже перенес и на взрослый уровень. Оскар – настоящий боец и не совсем типичный технарь из Европы: он умеет копать у бортов и на пятаке, старательно возвращается после потерь, но остается очень умным хоккеистом и хорошо открывается для бросков.

В этом году Линдблом вместе с Шоном Кутюрье образовали очень мощную связку в равных составах – оба очень старательны и классно играют в защите. При этом они не очень зависят от третьего партнера – с ними выпускали Ворачека и Конекны, который тоже идет на лучший сезон в карьере, хотя казалось, что он останется обычным бегунком.