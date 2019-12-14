Последствия трагического пожара в Тарту: продажи датчиков дыма выросли скачкообразно

После трагического пожара, произошедшего на этой неделе в Тарту и унесшего жизни семьи из пяти человек, в Эстонии ощутимо вырос спрос на датчики угарного газа, пишет Pärnu Postimees.
Так, по словам продавца-консультанта пярнуского магазина Tamrex, продажи датчиков дыма возросли как минимум в два раза. Многие покупатели интересуются, как правильно устанавливать датчик и как им пользоваться. «Обычно люди не сильно интересуются такими вещами, а теперь регулярно спрашивают», - сообщил продавец.
Пресс-секретарь G4S Eesti Реймо Рая подтвердил возросший интерес людей к дымовым датчикам. По его словам, за один день было реализовано больше датчиков, чем за предыдущие полтора месяца. «Число сделанных на сайте заказов выросло в 50 раз. Заказы поступали из разных уголков Эстонии», - уточнил пресс-секретарь. Рая также сообщил, что многие люди уточняли у консультантов о наилучшем месте для установки устройства.
Рая поведал о случае, когда в Пярну датчик дыма и угарного газа спас жизни девятилетней девочки и 19-летнего молодого человека. Из затопленной на кухне дровяной печи в комнату начал поступать угарный газ, о чем просигнализировал датчик, который одновременно отправил сигнал на пульт дежурного G4S. На место отправился патруль. Оказалось, дети решили, что была ложная тревога, так как никакого дыма они не видели. Поскольку угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, члены семьи не заподозрили ничего плохого.