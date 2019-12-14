Последствия трагического пожара в Тарту: продажи датчиков дыма выросли скачкообразно

Так, по словам продавца-консультанта пярнуского магазина Tamrex, продажи датчиков дыма возросли как минимум в два раза. Многие покупатели интересуются, как правильно устанавливать датчик и как им пользоваться. «Обычно люди не сильно интересуются такими вещами, а теперь регулярно спрашивают», - сообщил продавец.

Пресс-секретарь G4S Eesti Реймо Рая подтвердил возросший интерес людей к дымовым датчикам. По его словам, за один день было реализовано больше датчиков, чем за предыдущие полтора месяца. «Число сделанных на сайте заказов выросло в 50 раз. Заказы поступали из разных уголков Эстонии», - уточнил пресс-секретарь. Рая также сообщил, что многие люди уточняли у консультантов о наилучшем месте для установки устройства.