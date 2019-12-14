Фото: в Таллинне Леонида Оловянишникова проводили в последний путь

Прощание с Леонидом Оловянишниковым, который умер 11 декабря, состоялось сегодня днем в часовне Метсакальмисту в Таллинне.

Леонид Оловянишников родился 2 апреля 1946 года в Баку. В 1968 году окончил юридический факультет Ленинградского университета им. А.А. Жданова (ныне СПБГУ). С 31 мая 1984 года вступил в Эстонскую коллегию адвокатов. В 1992 году, когда Эстонская коллегия адвокатов получила статус Эстонской адвокатуры, стал присяжным адвокатом.