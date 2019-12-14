Картина дня: вопиющий случай в больнице, сокращения на M.V.Wool и банкротство эстонской фирмы

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями субботы.
Украина обошла Эстонию по числу прибывающих в Финляндию работников
В Эстонии средняя зарплата выросла, и эстонские работники стали возвращаться на родину. Освободившиеся на трудовом рынке места теперь охотно заполняют украинцы. Читать далее...
Вопиющий случай: медсестра по просьбе подруги выведала информацию о здоровье постороннего человека
В начале этого года бывшая пациентка Вильяндиской больницы узнала, что больничная медсестра в прошлом году просматривала в инфсистеме больницы информацию о ее здоровье и делилась ею в сообщениях Facebook со своей подругой. Читать далее...
Последствия трагического пожара в Тарту: продажи датчиков дыма выросли скачкообразно
После трагического пожара, произошедшего на этой неделе в Тарту и унесшего жизни семьи из пяти человек, в Эстонии ощутимо вырос спрос на датчики угарного газа. Читать далее...
Крупный бизнесмен: я бы не позволил Danske уйти из Эстонии
Один из владельцев NG Investeeringud Юри Кяо сказал, что скандалы с отмыванием денег, охватившие банки Эстонии, носят двоякий характер и он не стал бы сильно осуждать их, поскольку десять лет назад была совершенно другая ситуация и действовали другие правила. Читать далее...
В Кейла в скором времени не останется школьного образования на русском языке
Волостная управа Кейла в конце ноября приняла решение объединить русскоязычную Кейласкую школу со школой с эстонским языком обучения. Об этом пишет BNS со ссылкой на уездную газету Harju Elu. Читать далее...
Сотрудники M.V.Wool получили уведомления о сокращении
Предприятие M.V.Wool, вынужденное закрыть заводы из-за связанных с листерией подозрений, сегодня приступило к сокращению 125 работников. Примерно 15 сотрудников продолжат работать, чтобы сохранять минимальный режим работы фирмы. Читать далее...
Фото: в Таллинне Леонида Оловянишникова проводили в последний путь
Сегодня, 14 декабря, в Таллинне в последний путь проводили известного адвоката Леонида Оловянишникова. Читать далее...
Эстонский производитель вина с полувековой историей объявлен банкротом
Вчера Пярнуский уездный суд объявил о банкротстве эстонского производителя вина Valtu Vein, действовавшего с 1972 года. Читать далее...
Пропавший в Тарту 25-летний мужчина найден мертвым
Начиная с прошлой недели полиция вела поиски пропавшего в Тарту в ночь на пятницу, 6 декабря, 25-летнего Айти. Читать далее...
В Нарве скоро начнется строительство нового туристического аттракциона
В ближайшее время выберут строителя, который реконструирует старый кренгольмский комплекс складов хлопка, превратив его в туристический аттракцион. Читать далее...
Жителей Эстонии призывают помочь: мать бросила сына возле магазина Maxima, теперь его воспитывает одна бабушка
Этой осенью стартовавшая на телеканале Kanal2 с 18-м сезоном передача «Kodutunne» перед праздниками покажет благотворительный рождественский выпуск, который подведет итог проделанной работе и заглянет в полное надежд будущее. Читать далее...
Отсутствие скандалов в декабре вредит популярности EKRE и соцдемов
Относительно спокойное начало декабря усилило поддержку Партии реформ и Центристской партии. Читать далее...
Живущий в Париже эстонец: город просто вымер
Живущий в Париже последние 25 лет Мартин Кала сообщил в эфире передачи «Ringvaade» на канале ETV, что это крупнейшая забастовка за все это время, а также он отметил, что она чрезвычайно принципиальна для французов, поскольку Эмманюэль Макрон претворяет в жизнь реформы, которые не удалось завершить его предшественникам. Читать далее...