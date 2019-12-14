Картина дня: вопиющий случай в больнице, сокращения на M.V.Wool и украинцы устремились в Финляндию

Украина обошла Эстонию по числу прибывающих в Финляндию работников

В Эстонии средняя зарплата выросла, и эстонские работники стали возвращаться на родину. Освободившиеся на трудовом рынке места теперь охотно заполняют украинцы. Читать далее...

Вопиющий случай: медсестра по просьбе подруги выведала информацию о здоровье постороннего человека

В начале этого года бывшая пациентка Вильяндиской больницы узнала, что больничная медсестра в прошлом году просматривала в инфсистеме больницы информацию о ее здоровье и делилась ею в сообщениях Facebook со своей подругой. Читать далее...

Последствия трагического пожара в Тарту: продажи датчиков дыма выросли скачкообразно

После трагического пожара, произошедшего на этой неделе в Тарту и унесшего жизни семьи из пяти человек, в Эстонии ощутимо вырос спрос на датчики угарного газа. Читать далее...

Крупный бизнесмен: я бы не позволил Danske уйти из Эстонии

Один из владельцев NG Investeeringud Юри Кяо сказал, что скандалы с отмыванием денег, охватившие банки Эстонии, носят двоякий характер и он не стал бы сильно осуждать их, поскольку десять лет назад была совершенно другая ситуация и действовали другие правила. Читать далее...

В Кейла в скором времени не останется школьного образования на русском языке

Волостная управа Кейла в конце ноября приняла решение объединить русскоязычную Кейласкую школу со школой с эстонским языком обучения. Об этом пишет BNS со ссылкой на уездную газету Harju Elu. Читать далее...

Сотрудники M.V.Wool получили уведомления о сокращении

Предприятие M.V.Wool, вынужденное закрыть заводы из-за связанных с листерией подозрений, сегодня приступило к сокращению 125 работников. Примерно 15 сотрудников продолжат работать, чтобы сохранять минимальный режим работы фирмы. Читать далее...

Фото: в Таллинне Леонида Оловянишникова проводили в последний путь

Сегодня, 14 декабря, в Таллинне в последний путь проводили известного адвоката Леонида Оловянишникова. Читать далее...

Эстонский производитель вина с полувековой историей объявлен банкротом

Вчера Пярнуский уездный суд объявил о банкротстве эстонского производителя вина Valtu Vein, действовавшего с 1972 года. Читать далее...

Пропавший в Тарту 25-летний мужчина найден мертвым

Начиная с прошлой недели полиция вела поиски пропавшего в Тарту в ночь на пятницу, 6 декабря, 25-летнего Айти. Читать далее...

Отсутствие скандалов в декабре вредит популярности EKRE и соцдемов

Относительно спокойное начало декабря усилило поддержку Партии реформ и Центристской партии. Читать далее...

Живущий в Париже эстонец: город просто вымер