Сб, 14.12.2019
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  • Пони, Дед Мороз и дискотека: в Хааберсти прошел первый зимний утренник

Пони, Дед Мороз и дискотека: в Хааберсти прошел первый зимний утренник
Фото!

ФОТО: Haabersti Linnaosa Valitsus

Несмотря на погоду, сегодня в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ собрались сотни детей и их родители, чтобы вместе повеселиться на зимнем детском утреннике. Мероприятия состоялось впервые.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что летние детские утренники в амфитеатре оказались очень популярными и на этот раз решили предложить семьям возможность вместе провести время и в холодное время года. «Рад, что несмотря на прохладную погоду в амфитеатре собралось много народа и мы смогли создать для гостей рождественскую атмосферу», - сказал старейшина и добавил, что на этот раз утренник прошел в ожидании Рождества.

ФОТО: Haabersti Linnaosa Valitsus

В программе детского утренника были различные веселые и подвижные игры для всей семьи. Под руководством Хооре Хинойоза прошла рождественская дискотека, дети смогли прокатиться на упряжке пони, на праздник пришел Дед Мороз.

ФОТО: Haabersti Linnaosa Valitsus

Детский утренник организовало MTÜ Kakumäe Elu, мероприятие поддержало управа Хааберсти.

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