Пони, Дед Мороз и дискотека: в Хааберсти прошел первый зимний утренник

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что летние детские утренники в амфитеатре оказались очень популярными и на этот раз решили предложить семьям возможность вместе провести время и в холодное время года. «Рад, что несмотря на прохладную погоду в амфитеатре собралось много народа и мы смогли создать для гостей рождественскую атмосферу», - сказал старейшина и добавил, что на этот раз утренник прошел в ожидании Рождества.