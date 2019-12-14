В Нарве скоро начнется строительство нового туристического аттракциона

Девелопер "Мира текстиля" - ТОО Varesesaar - искал строителя для выполнения строительных и реконструкционных работ в бывших хлопковых складах исторической прядильно-ткацкой фабрики, расположенных по улице Йоала, 21. С созданием современного центра посещений к жизни возродится примерно треть складского комплекса.

Потребуется не менее года

"Тендер закончился. Было десять участников, и сейчас мы занимаемся определением победителя. В январе уже хотелось бы приступить к строительству", - сказала проектный руководитель Кайре Рейер.

Она полагает, что строительство продлится до следующей зимы.

"Если бы строили новое, то получилось бы быстрее, но поскольку здания старые и под охраной как памятники старины, то я не очень оптимистична в прогнозах. Думаю, что потребуется год. Хотя центр посещений должен был быть готов не позднее августа следующего года, мы получили отсрочку от финансирующего", - сказала Рейер.

В пустующих сейчас складах хлопка в будущем появится интересный и захватывающий мир, интерактивная наружная и внутренняя экспозиция которого расскажет об истории Кренгольма и прочих связанных с текстилем темах. Яркие и познавательные впечатления от посещения комплекса гарантированы всей семье от малышей до бабушек-дедушек.

КАЙРЕ РЕЙЕР: Центр посещений должен был быть готов в августе следующего года, но мы получили отсрочку от финансирующего.

Проект центра посещений разработало архитектурное бюро "KAOS Arhitektid", с которым девелопер ударил по рукам летом 2018 года. В бюро "KAOS Arhitektid" был создан также проект реновации обогатительной фабрики Эстонского шахтного музея, претендовавший на годовую премию Эстонского союза архитекторов.

Высокие и просторные помещения

"Хлопковые склады очень хорошо подошли для центра посещений: залы площадью около 300 квадратных метров расположены один за другим вокруг внутреннего двора, и в них особенно удобно оформлять экспозиции на разные подтемы. Помещения высокие и просторные. Площади достаточно, чтобы сделать кроме того кафе, помещения для рабочих комнат, а также проводить разные мероприятия", - пояснила архитектор Маргит Ауле.

Одно помещение планируют отдать под образцы продукции фабрики "Кренгольма". Дизайн помещения навеян складами текстильных фабрик, где хранятся большие партии тканей. Посредством этого выставочного помещения хотят создать представление о том, насколько огромным было производство "Кренгольма" во все времена.

Экспозиция разместится в общем на 2200 квадратных метрах, она предложит посетителям возможность самим чем-то заняться и посмотреть экспонаты, покажет как аутентичные станки кренгольмской фабрики, так и современные игровые экспонаты. Будут созданы также наружная экспозиция, помещения для выставок и образовательных программ, кафе и магазин сувениров. Комплекс подойдет также для проведения разных мероприятий.

Бюджет проекта "Мира текстиля" - около 5 миллионов евро, из которых 3,6 миллиона евро выделил Фонд развития предпринимательства в рамках программы укрепления конкурентоспособности регионов.

Параллельно необходимо проектировать инфраструктуру, не являющуюся частью данного проекта. Создание новых систем водоснабжения, канализации и электроснабжения финансирует владелец "Кренгольмской мануфактуры" - ТОО "Narva Gate". "Геодезисты ведут сейчас работы и инженеры уже придумывают решения", - сказал член правления предприятия Яанус Микк.

По его словам, создание "Мира текстиля" стало толчком, чтобы снова подвести на остров системы водоснабжения, канализации и электроснабжения. "Текстильный центр посещений даст очередной толчок, чтобы район Кренгольма начал развиваться. Я уверен, что рост числа туристов создаст также больший интерес и вокруг текстильного центра посещений будет развиваться предпринимательство", - отметил Микк.