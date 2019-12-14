«Я думал только о ребенке»: в Петербурге полицейский рисковал жизнью, спасая двухлетнюю девочку

Участковый уполномоченный 45-го отдела полиции рассказал «Фонтанке», что ранним утром 14 декабря руководствовался скорее отцовскими инстинктами, а не знанием физики.

Сигнал о невменяемой женщине, высунувшейся из окна с ребенком на Караваевской, поступил на пульт полиции около семи утра. «Когда я приехал на место происшествия, сотрудники МЧС и патрульно-постовой службы уже были там. Спасатели раскладывали батут, женщина бросала вниз вещи, на руках у нее был маленький ребенок», – вспоминает Наиль.

В какой-то момент женщина выставила девочку за окно на вытянутых руках.

«Она вытащила ее наружу и крикнула: "Мои дети – ангелы. Они попадут в рай!" Я бросился под окно. В тот момент я понимал, что если ребенок упадет, то я могу его не поймать, что могу получить серьезную травму. Но у меня была лишь одна цель – спасти ее жизнь и по возможности смягчить падение», – рассказывает полицейский.

Наиль Исламов отметил, что в тот момент думал только о ребенке, ведь у него самого есть маленький сын.

«Через некоторое время она втащила дочь обратно в квартиру и в этот же момент скинула вниз полную пятилитровую канистру, которая чудом прошла по касательной и задела мои волосы. Ударившись об землю, емкость разлетелась на куски».

К этому времени спасатели надули батут и поставили его под открытым окном на пятом этаже, Исламов скомандовал бежать в квартиру.