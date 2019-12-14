«Я думал только о ребенке»: в Петербурге полицейский рисковал жизнью, спасая двухлетнюю девочку

Сегодня, 14 декабря, 28-летний Наиль Исламов едва не погиб, спасая двухлетнюю малышку, мать которой пыталась выпустить дочь «полетать» в Невском районе Петербурга.
Участковый уполномоченный 45-го отдела полиции рассказал «Фонтанке», что ранним утром 14 декабря руководствовался скорее отцовскими инстинктами, а не знанием физики.
Сигнал о невменяемой женщине, высунувшейся из окна с ребенком на Караваевской, поступил на пульт полиции около семи утра. «Когда я приехал на место происшествия, сотрудники МЧС и патрульно-постовой службы уже были там. Спасатели раскладывали батут, женщина бросала вниз вещи, на руках у нее был маленький ребенок», – вспоминает Наиль.
В какой-то момент женщина выставила девочку за окно на вытянутых руках.
«Она вытащила ее наружу и крикнула: "Мои дети – ангелы. Они попадут в рай!" Я бросился под окно. В тот момент я понимал, что если ребенок упадет, то я могу его не поймать, что могу получить серьезную травму. Но у меня была лишь одна цель – спасти ее жизнь и по возможности смягчить падение», – рассказывает полицейский.
Наиль Исламов отметил, что в тот момент думал только о ребенке, ведь у него самого есть маленький сын.
«Через некоторое время она втащила дочь обратно в квартиру и в этот же момент скинула вниз полную пятилитровую канистру, которая чудом прошла по касательной и задела мои волосы. Ударившись об землю, емкость разлетелась на куски».
К этому времени спасатели надули батут и поставили его под открытым окном на пятом этаже, Исламов скомандовал бежать в квартиру.
«Я сказал им: "Быстро пилите, не щадите дверь!" Они спилили петли, отогнули, я пролез. Вторую дверь выбил ногой и побежал на кухню, где она стояла у окна с ребенком в руках. Я отобрал девочку и отдал ее сотруднице ППСП. После этого я задержал мать. На вид ей было лет 30, и она явно была не в себе. Она с сожалением сказала: "Вы бы могли увидеть, как мои дети могут прыгнуть вниз с пятого этажа, а потом встать и пойти". То есть она бы их реально скинула… Девочка кричала и плакала, 12-летний сын тоже был в шоке».