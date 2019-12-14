Фото: в торговом центре Ülemiste воспитанники детдомов продавали идеальные подарки к Рождеству

Ежегодная благотворительная рождественская ярмарка проводится в торговом центре Ülemiste уже в 16-й раз. В прошлогоднем мероприятии участвовало 17 детских домов, а в этом году уже 21 детский дом прислал на ярмарку в общей сложности 100 воспитанников. Цель проведения ярмарки – устроить маленький праздник для воспитанников детских домов и поддержать их творческие порывы и предпринимательский дух.

«Мы просто хотели организовать для детдомовцев чудесный день, чтобы им было весело и тепло на душе в преддверии Рождества. Это стало удобной возможностью для посетителей Ülemiste приобрести интересные изготовленные воспитанниками детских домов вручную предметы в качестве рождественских подарков для родных и близких, и одновременно оказать ощутимую поддержку детдомовцам», - заявил директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

На мероприятии с речью выступил и мэр Таллинна Михаил Кылварт. "Если кто-то заявляет, что может сделать мир лучше, то для меня это значит, что этот человек дарит свое тепло и положительную энергетику другим. Мне бы очень хотелось, чтобы у каждого, как во время рождественских праздников, так и на протяжении всего года рядом были люди, готовые всегда прийти на помощь, поддержать и поделиться своим теплом," - высказался Кылварт.

Дети на ярмарке продавали безделушки собственного изготовления – идеальные подарки к Рождеству. Посетители также могли отведать приготовленные в детских домах сладости и выпечку. Каждый купивший что-то на этой ярмарке сделал доброе дело, ведь выручку получат участвовавшие детские дома.

На открытии рождественской ярмарки в 12.00 выступили с речами мэр Таллинна Михаил Кылварт и директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Ведущим этого благотворительного мероприятия был Кайдор Кахар, а среди выступавших следует отметить певца Даниэля Леви и мастерицу мыльных пузырей Кати Оак. Детям бесплатно разрисовывали лица.

Все участвовавшие в ярмарке детские дома получили почетные грамоты и подарки, причем торговый центр Ülemiste пожертвовал каждому учреждению 500 евро. «Торговый центр Ülemiste высоко ценит благотворительную деятельность, и мы стремимся выражать признание тем клиентам, которые жертвуют деньги благотворительным организациям. Соответственно, мы сами тоже вносим свою лепту», - отметил Гуйдо Пярнитс.

В рамках рождественской ярмарки были отмечены те клиенты торгового центра Ülemiste, которые поддерживали благотворительные начинания в течение этого года. Торговый центр Ülemiste добавил к собранным пожертвованиям свои деньги, чтобы каждая благотворительная организация получила в сумме 1000 евро. Пожертвования принимали Фонд эстонской природы, Эстонское общество защиты животных, целевое учреждение Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Таллиннская школа Heleni и Продуктовый банк.