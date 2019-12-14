Сб, 14.12.2019
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Женщина стала миллионершей из-за ошибки банка

Банкомат. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В США жительница города Даллас, штат Техас стала обладательницей 37 миллионов долларов из-за ошибки банка, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на CBS.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 10 декабря. Американка Рут Баллун окончила работу в обувном магазине и решила проверить свой банковский счет в LegacyTexas. На нем она обнаружила 37 миллионов долларов. Она выразила надежду, что кто-то действительно пожертвовал ей эти деньги.

После звонка в финансовую организацию выяснилось, что произошла ошибка при переводе средств в иностранной валюте сотрудником вручную. Баллун добавила, что успела представить, как бы распорядилась крупной суммой: часть отдала бы на благотворительность, а остальное вложила бы в недвижимость.

В итоге 37 миллионов были списаны со счета американки, однако она выразила надежду на то, что банк отправит ей поощрение за честность.

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