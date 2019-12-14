Женщина стала миллионершей из-за ошибки банка

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 10 декабря. Американка Рут Баллун окончила работу в обувном магазине и решила проверить свой банковский счет в LegacyTexas. На нем она обнаружила 37 миллионов долларов. Она выразила надежду, что кто-то действительно пожертвовал ей эти деньги.

После звонка в финансовую организацию выяснилось, что произошла ошибка при переводе средств в иностранной валюте сотрудником вручную. Баллун добавила, что успела представить, как бы распорядилась крупной суммой: часть отдала бы на благотворительность, а остальное вложила бы в недвижимость.