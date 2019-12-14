Сб, 14.12.2019
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  • В Великобритании найденные на свалке 24 000 евро отдали на благотворительность

В Великобритании найденные на свалке 24 000 евро отдали на благотворительность

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Владельцы склада металлолома Sackers, которые нашли в старом сейфе 20 тысяч фунтов (около 24 тысяч евро), решили отдать деньги на благотворительность, поскольку их владелец так и не объявился.

Как сообщает The Independent, находку сделали в графстве Суффлок, в ржавом сейфе обнаружили пачки купюр и мешки с монетами, передает "Интерфакс".

Деньги передали в полицию, и те дали объявление о розысках владельца, но за наличными так никто и не явился.

После этого суд объявил Sackers владельцами, но фирма решила, что неожиданно приобретенное богатство следует отдать нуждающимся и передать двум местным хосписам.

Как заявили владельцы склада, вероятно, сейф к ним доставили из офисных помещений фабрики, которую затем снесли. Найденные деньги были пыльные и мокрые и, вероятно, пролежали там очень долго.

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