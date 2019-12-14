В Великобритании найденные на свалке 24 000 евро отдали на благотворительность

Как сообщает The Independent, находку сделали в графстве Суффлок, в ржавом сейфе обнаружили пачки купюр и мешки с монетами, передает "Интерфакс".

Деньги передали в полицию, и те дали объявление о розысках владельца, но за наличными так никто и не явился.

После этого суд объявил Sackers владельцами, но фирма решила, что неожиданно приобретенное богатство следует отдать нуждающимся и передать двум местным хосписам.