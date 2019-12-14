Цена мира: 2020-й год станет решающим для Украины и Зеленского

За три дня до саммита в Париже президент Украины пришел на ток-шоу одного из украинских телеканалов под названием "Владимир Зеленский в поисках мира". 41-летний глава государства энергично вошел в студию в штанах и куртке защитного цвета и с улыбкой извинился за свой внешний вид: "Я не успел переодеться, потому что я только что с самолета, я был на фронте". По его словам, в Париже должно стать ясно, действительно ли "все хотят постепенно закончить эту трагическую войну" в Донбассе. Зеленский имел в виду президента РФ Владимира Путина, с которым он и летел встречаться в так называемом "нормандском формате" в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона, пишет DW.

Избиратели ждут от Зеленского мира

В итоге встреча 9 декабря в Елисейском дворце продолжалась более девяти часов, включая пресс-конференцию. Результатом стали договоренности об очередной попытке достичь перемирия в Донбассе и обменять заложников до нового года, а также отвести войска еще на трех участках до марта 2020 года. Но, пожалуй, главным стало подтверждение приверженности минским соглашениям, которые должны были принести мир на восток Украины еще в 2015 году, но до сих пор не выполнены.

Мир был одним из главных обещаний бывшего продюсера и комедийного актера Зеленского, который почти ровно год назад - 31 декабря 2018 года - объявил о решении идти в президенты Украины. В своей избирательной программе он обещал "завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора компенсировать нанесенные убытки".

Зеленский выиграл выборы весной с рекордным результатом, а его новая партия "Слуга народа" летом получила абсолютное большинство в парламенте. С такой полнотой власти, которой не было у предыдущих президентов Украины, Зеленский испытывает растущее давление со стороны сограждан. После пяти лет позиционной войны в украинском обществе сильна тоска по миру. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в августе, 71 процент опрошенных считают окончание войны главной задачей нового президента.

Мирный процесс в Донбассе сдвинулся с мертвой точки