На кладбище неизвестные повалили и разбили надгробия

Большую часть надгробий вандалы просто повалили, но два надгробия были разбиты. «Поднять надгробия недорого, но те два креста, которые были сломаны, стоимость их восстановления выясняется», - сказала специалист по развитию горуправы Хаапсалу Юлла Парас.

Парас уточнила, что одно поваленное надгробие было таким большим, что для его поднятия потребовалось несколько человек.

Глава службы горобслуживания Хаапсалу Ало Лыпс сказал, что они зафиксировали правонарушение и обратились в полицию.

Парас добавила, что каждый год с уменьшением продолжительности светового дня на старом кладбище происходит больше случаев вандализма. Она сказала, что полиция предложила установить на кладбище освещение. «Обычно на кладбищах освещения нет», - отметила Парас.