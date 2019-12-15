Число погибших от вулкана туристов в Новой Зеландии возросло до шестнадцати

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

В воскресенье на острове побывала команда спасателей, но тела двух пропавших без вести так и не были обнаружены. Из-за продолжающейся активности вулкана оставаться на острове не безопасно, поэтому команда спасателей смогла пробыть там лишь в течение 75 минут, сообщает портал РБК.

«Могу сказать, что в этом районе мы не нашли никаких других тел», — заявил в воскресенье заместитель комиссара полиции Майк Клемент.