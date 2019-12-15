В Швеции ворвавшиеся в ресторан мужчины в масках убили посетителя

Пресс-секретарь полиции сообщил, что трое мужчин в масках ворвались в ресторан, и в разгоревшейся драке был убит 60-летний клиент ресторана.

По данным правоохранительных органов, мужчина был убит каким-то ударным оружием. Согласно одной из теорий полиции, это могло быть ограблением, но дело все еще расследуется, и никто пока не был задержан.

«Нам нужно связаться со всеми, кто находился на месте происшествия, чтобы получить четкое представление о том, что произошло», - сказала пресс-секретарь шведской полиции Моника Бергстрем.

Полиция получила вызов на место происшествия после шести вечера. По данным издания Aftonbladet, это был ресторан при отеле.