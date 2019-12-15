Жители Маарду страдают от невыносимой вони

Жители Маарду жалуются на то, что периодически проявляющееся загрязнение воздуха и неприятные запахи отравляют их среду обитания и угрожают здоровью городских жителей, пишет Postimees.
По словам мэра Маарду, в котором проживает 15 000 жителей, Владимира Архипова, до управы все чаще доходит беспокойство городских жителей, что доказывает, что проблема вони усугубилась в этом году. Жалобы наиболее часты, когда ветер дует с юга, со стороны свалки, или с севера.
В конце ноября Архипов созвал встречу с представителями города, волостей и государства, а также крупных компаний, чтобы обсудить источники и причины неприятного запаха и возможные решения для его устранения.
После встречи мэр обратился в Министерство окружающей среды, от которого ожидает проведения дальнейшиех измерений на мусорных заводах и топливных терминалах. При необходимости, в этом регионе нужно будет установить "электронные носы" - датчики запаха, которые позволяют непрерывно контролировать химический состав воздуха и немедленно вмешиваться при обнаружении неприятного запаха.
По словам мэра, Маарду - это город с быстро растущей транзитной торговлей, где планируются или реализуются крупные проекты, такие как Rail Baltic и железнодорожный терминал, оздоровление ручья Крооди и реконструкция системы коммунального водоснабжения и канализации на озере Маарду.
Источников вони может быть несколько. В Лоовялья волости Йыэляхтме находится большая Таллиннская свалка, принадлежащая Таллиннскому центру переработки отходов, откуда и в прошлом плохой запах распространялся на соседние деревни, а также на территорию города Маарду. Кроме того, недалеко от Маарду находится Муугаский порт - крупнейший и самый глубокий грузовой порт в Эстонии, где работают многочисленные терминалы и компании. Порт принадлежит акционерному обществу Tallinna Sadam.
Так что проблема с запахом не чужда Маарду. В 2006 году Õhtuleht писал, как в одни выходные в Маарду и даже на расстоянии 10 километров от него все окутала вонь, из-за которой у людей слезились глаза и болела голова. По словам чиновников по охране среды, облако с запахом могло быть вызвано загрузкой нефтепродуктов.