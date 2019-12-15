В Латвии во время пробежки погиб польский солдат НАТО

Военный занимался спортом в свободное от службы время. Несчастный случай произошел в Кадаге Адажского края, Латвия, где расположена база Национальных вооруженных сил (НВС) и размещена боевая группа расширенного присутствия НАТО.

Близкие солдата проинформированы о произошедшем.

Соболезнования семье погибшего и его сослуживцам выразили министр обороны Артис Пабрикс и командир НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш.