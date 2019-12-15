Земля ФОТО: HO / REUTERS/Scanpix

"Чрезвычайная ситуация с климатом – это гонка, которую мы проигрываем", – заявил недавно на климатическом саммите генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, передает Русская служба Би-би-си.

Что проигрываем – это факт: текущее десятилетие станет самым жарким за всю историю наблюдений. Несмотря на все усилия мирового сообщества по сокращению выбросов парниковых газов, их уровень не только не падает - он продолжает расти и сейчас находится на максимальном уровне за последние 2000 лет.

Остановить этот процесс непросто, поскольку вклад в разогрев планеты вносит в буквальном смысле каждый из нас – просто самим фактом своего существования.

Парниковые газы неизбежно выбрасываются в атмосферу при производстве любых товаров (включая продукты питания), электричества и отопления, не говоря уже про выбросы от строительства, транспорта и т.д.

Любой товар и любая услуга имеют свой эквивалент в объеме выбросов СО2 – так что, что бы мы ни делали, наши действия понемногу нагревают планету. Даже Грета Тунберг оставляет за собой углеродный след – хоть и выступает с трибуны ООН с гневными речами, обвиняя мировых лидеров в бездействии.

Лидеры, в свою очередь, разводят руками и ссылаются на то, что борьба с изменением климата – дело затратное, требует многомиллиардных вложений и полной перестройки экономики.

Но что если сделать ее прибыльной? Не пойдет ли дело быстрее, если за борьбу с глобальным потеплением возьмется невидимая рука рынка?

За последний год появилось сразу несколько компаний, предлагающих всем желающим компенсировать собственный вклад в глобальное потепление, одновременно зарабатывая на этом деньги.

Эковалюта

Сейчас в большинстве стран компании штрафуют за превышение заранее оговоренных выбросов. Международный стартап Kora предлагает заменить кнут пряником – и, наоборот, приплачивать каждому, кто тем или иным способом будет снижать свой углеродный след.

"Основная причина климатических изменений – сам образ жизни нашего общества и наши повседневные привычки, – уверены авторы идеи. – Чтобы мотивировать людей изменить эти привычки, мы будем вознаграждать ответственное потребление при помощи цифровой валюты".

Способов заработать Kora предлагает массу: от выбора более экологичных продуктов (например, когда вместо стейка вы покупаете на ужин курицу, а еще лучше вегетарианское блюдо) - до отказа от автомобиля в пользу общественного транспорта, поездок на велосипеде или пеших прогулок.

Условно говоря, прошел в день 10 тысяч шагов – можешь бесплатно выпить чашку кофе. Сгонял на велике в магазин за морковными котлетами с зеленым горошком – считай, заработал дважды. Есть и более радикальные способы – например, установить на крыше дома солнечные панели и перейти на возобновляемую энергию.

Виртуальная валюта так и называется – кора. Курс "зеленых денег" привязан к евро, и – в отличие от криптовалют – кора обеспечена настоящими резервами.

Отслеживать отказ от "экологически вредных привычек" и подсчитывать доход предполагается с помощью мобильных приложений. В конце концов, наши смартфоны давно знают, куда и каким образом мы добираемся. Если дать им еще и доступ к детализованной выписке по банковской карте, можно довольно точно измерить углеродный след каждого пользователя, отслеживая его перемещения и покупки.

Таких приложений на рынке уже несколько – например, шведский стартап Doconomy или новое приложение финской платежной системы Enfuce My Carbon Action, которые позволяют вести скрупулезный подсчет своего личного вклада в глобальное потепление.

Пока что оплату корами принимают только в нескольких небольших заведениях в Берлине – на них можно купить, скажем, кофе и круассан. Но международная команда стартапа – из Великобритании, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы и США – надеется вывести ее на глобальный уровень. А в будущем, если идея окажется жизнеспособной, виртуальные деньги планируется обменивать на привычную национальную валюту.

Тут, впрочем, есть одна серьtзная проблема. По последним данным, более 40% жителей планеты вообще не имеют доступа в интернет – не говоря уже о смартфонах. В Азии, где живет больше половины населения Земли, проникновение интернета едва превышает 50%, в Африке – не дотягивает до 40%.

Однако похожие системы, не требующие выхода онлайн, уже работают на уровне отдельных муниципалитетов или даже стран.

В португальском городе Мая жителям начали доплачивать за раздельный сбор мусора - и объемы повторного использования отходов тут же выросли на треть. В Коста-Рике за сдачу пластиковой, стеклянной и металлической тары платят виртуальными деньгами – экоколонами (колон – национальная валюта страны), которые можно потратить почти в любом крупном магазине.

Купи дерево. А потом продай

Один из самых очевидных способов компенсировать выбросы парниковых газов – сделать это естественным путем, за счет посадки новых деревьев. На последнем климатическом саммите ООН Пакистан, например, пообещал в ближайшие пять лет высадить около 10 млрд саженцев. Почему бы не подключить к этому занятию и бизнес?

С одной стороны лесопосадки (и особенно уход за деревьями) – дело затратное, а в мире бизнеса лишних денег не бывает. С другой – выросшее дерево можно спилить и продать в несколько раз дороже, чем было потрачено на его выращивание.

Вот вам и бизнес-идея: это не расходы, это инвестиции – пусть и долгосрочные.

Именно это предлагает французский стартап EcoTree. Вложить деньги в покупку уже существующих молодых деревьев (или саженцев, которые высадят на специально отведенной для этого территории), подождать 30-40 лет – и получить доход. Обещают (но не гарантируют) до 200% чистой прибыли.

Пока что схема работает только во Франции. Компания получила лицензии от восьми лесных хозяйств в четырех департаментах, в основном на северо-западе и в центральной части страны – там, по словам продавцов, леса меньше страдают от пожаров.

На выбор предлагается шесть видов деревьев - разного возраста и доходности. Доход от покупки быстрорастущего тополя обещают уже через 16 лет, прибыли от скального дуба придется ждать около века. Утешая себя мыслью, что параллельно ты вносишь свой вклад в спасение планеты.

Расчеты компании утверждают, что в среднем каждое дерево поглощает достаточно углекислого газа (около 30 кг в год), чтобы компенсировать авиаперелет одного пассажира из Лондона в Париж и обратно примерно за 15 лет.

Впрочем, расчеты эти немного лукавят. Дело в том, что большая часть результатов фотосинтеза остается в листьях, и после листопада почти весь поглощенный деревом углекислый газ в итоге выделяется обратно в атмосферу.

"Удержать" удается только тот углерод, что пошел на рост древесины – это около 2% в год. И то только в том случае, если спиленное дерево не пустят на дрова, а превратят в мебель или переработают в стройматериалы. Так что спасение планеты получается довольно относительным.

Несмотря на это, основатели EcoTree утверждают, что уже получают предложения ввести аналогичную схему в других странах - в первую очередь в Великобритании.

Топливо из воздуха

Еще один способ предлагает финский стартап Soletair Power – превратить углекислый газ в топливо, смешав его с водородом. Для этого компания разработала специальные фильтры, которые забирают СО2 прямо из воздуха.

Их можно устанавливать в новых домах еще на этапе строительства или встраивать в уже существующую систему вентиляции - превращая в очистители воздуха целые здания.

На первый взгляд, это тоже не самое очевидное решение.

Во-первых, оно довольно энергозатратное: водород планируется получать путем электролиза воды, еще точнее - содержащегося в воздухе водяного пара, а бесплатного электричества пока не придумали.

Во-вторых, при сгорании полученного в результате топлива СО2 будет выделяться обратно в атмосферу – что, кажется, вообще обессмысливает всю затею.

Однако авторы идеи уверяют, что все рассчитали верно. Электричество будут (почти бесплатно) производить солнечные панели, а при сгорании полученного топлива в воздух будет возвращаться ровно столько же углерода, сколько оттуда забрали раньше - то есть горючее будет по сути СО2-нейтральным.

При этом затраты на производство топлива минимальны, уверяет главный технолог компании Сирил Баджамунди, так что на его продаже вполне можно заработать - или как минимум сильно сэкономить на покупке энергоносителей.

А основатель стартапа Петри Лааксо обещает, что пользователей новой экотехнологии ожидает дополнительный бонус. Очистка воздуха внутри помещений от излишков углекислого газа почти на четверть повышает когнитивные способности – а значит, и производительность труда.