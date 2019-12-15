Грета Тунберг принесла извинения за свои слова: их восприняли как призыв к насилию

13 декабря Тунберг выступила в Турине и заявила, что политики избегают своих обязанностей по борьбе с изменением климата.

«Мы должны убедиться, что они не смогут этого сделать. Мы позаботимся о том, чтобы их поставили к стенке, и они выполнили свою работу и защитили наше будущее», — сказала она.

По словам Тунберг, она использовала шведское выражение «поставить кого-либо к стене» (att ställa någon mot väggen), что означает «найти виноватого».

"Вот что происходит, когда говоришь на другом языке. Но я конечно прошу прощения, если кто-то неправильно меня понял", — добавила активистка.

Слова «поставить к стенке» на разных языках можно перевести как «расстрелять», «приговорить к расстрелу».