Новый маршрут Ryanair соединит Ригу с суперпопулярным у туристов европейским курортом

Рейсы между столицей Латвии и популярным у туристов городом в Хорватии будут осуществляться дважды в неделю.

Клиенты аэропорта Риги теперь могут бронировать свой отпуск в Задаре до октября 2020 года, летая по самым низким тарифам и с самой "зеленой" авиакомпанией в Европе, сообщила представитель ирландского лоукостера Кьяра Равара.