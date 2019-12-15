Вс, 15.12.2019
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  • Новый маршрут Ryanair соединит Ригу с суперпопулярным у туристов европейским курортом

Новый маршрут Ryanair соединит Ригу с суперпопулярным у туристов европейским курортом

Самолет Ryanair.

ФОТО: Paul Hanna / REUTERS

Ryanair, европейская авиакомпания номер один, объявила о предстоящем открытии нового маршрута Рига-Задар. Маршрут откроется в мае 2020 года в рамках летнего расписания Ryanair, сообщается на официальном сайте компании.

Рейсы между столицей Латвии и популярным у туристов городом в Хорватии будут осуществляться дважды в неделю.

Клиенты аэропорта Риги теперь могут бронировать свой отпуск в Задаре до октября 2020 года, летая по самым низким тарифам и с самой "зеленой" авиакомпанией в Европе, сообщила представитель ирландского лоукостера Кьяра Равара.

Чтобы отпраздновать запуск нового маршрута, Ryanair на этой неделе провела двухдневную распродажу билетов по цене от 21,99 евро для поездок с мая по июнь 2020 года.

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