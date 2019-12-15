На ферме в Мексике обнаружили общую могилу: внутри не менее 50 трупов

На ферме неподалеку от Гвадалахары в западной части Мексики обнаружена общая могила, в которой было похоронено не менее 50 человек, пишет Rus.ERR.
Могила на ферме в штате Халиско, известным высоким уровнем насилия из-за деятельности наркокартелей, была обнаружена три недели назад.
К настоящему времени установлены личности 13 жертв – двенадцати мужчин и одной женщины.
В сентябре в пригороде Гвадалахары нашли общую могилу с 34 телами, в мае в том же районе – с 30 телами.
С января по ноябрь 2019 года в штате Халиско зарегистрировано 2500 убийств.