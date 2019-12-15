Вс, 15.12.2019
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На ферме в Мексике обнаружили общую могилу: внутри не менее 50 трупов

Фото с места событий.

ФОТО: ULISES RUIZ/AFP

На ферме неподалеку от Гвадалахары в западной части Мексики обнаружена общая могила, в которой было похоронено не менее 50 человек, пишет Rus.ERR.

Могила на ферме в штате Халиско, известным высоким уровнем насилия из-за деятельности наркокартелей, была обнаружена три недели назад.

К настоящему времени установлены личности 13 жертв – двенадцати мужчин и одной женщины.

В сентябре в пригороде Гвадалахары нашли общую могилу с 34 телами, в мае в том же районе – с 30 телами.

С января по ноябрь 2019 года в штате Халиско зарегистрировано 2500 убийств. 

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