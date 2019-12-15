На ферме в Мексике обнаружили общую могилу: внутри не менее 50 трупов

Могила на ферме в штате Халиско, известным высоким уровнем насилия из-за деятельности наркокартелей, была обнаружена три недели назад.

К настоящему времени установлены личности 13 жертв – двенадцати мужчин и одной женщины.

В сентябре в пригороде Гвадалахары нашли общую могилу с 34 телами, в мае в том же районе – с 30 телами.