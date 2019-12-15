Раймонд Кальюлайд предлагает создать купюру номиналом 7 евро: зачем?

Покинувший в апреле этого года Центристскую партию и примкнувший недавно к Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд заявил, что Эстонии нужна купюра номиналом 7 евро, на которой были бы изображены Юри Ратас, Март Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер.
«Почему нужна купюра в 7 евро с Ратасом, Хельме и Сеэдером? Потому что над нашими бабушками и дедушками всласть поиздевались, – пишет Кальюлайд на своей Facebook-странице (орфография и пунктуация сохранены). – Перед выборами пообещали крупное повышение пенсий. Но в итоге госбюджет на следующий год предусматривает внеочередной рост пенсии в размере всего 7 евро! Более того – средняя пенсия теперь будет облагаться подоходным налогом! Разве это всё честно? При этом не будут увеличены и инвестиции на науку до 1 процента ВВП, как было обещано. Одним словом - наобещали бычка, а дали тычка. Эти люди только и умеют, что обещать».
В чем дело?
В январе 2018 года Центристская партия опубликовала свою предвыборную платформу, в которой было обещание поднять среднюю пенсию по старости к 2020 году на сто евро. В программе также говорилось о том, что средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом. Чтобы достичь этого партия обещала поднять не облагаемый налогом минимум для пенсионеров до 750 евро в месяц.
Что в итоге?
На заседании 20 ноября 2019 года Рийгикогу принял инициированный правительством закон, согласно которому с апреля следующего года базовая часть пенсий повысится на 7 евро.
Согласно прогнозам, средняя пенсия с учетом индексации увеличится на 45 евро.