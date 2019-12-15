Раймонд Кальюлайд предлагает создать купюру номиналом 7 евро: зачем?

«Почему нужна купюра в 7 евро с Ратасом, Хельме и Сеэдером? Потому что над нашими бабушками и дедушками всласть поиздевались, – пишет Кальюлайд на своей Facebook-странице (орфография и пунктуация сохранены). – Перед выборами пообещали крупное повышение пенсий. Но в итоге госбюджет на следующий год предусматривает внеочередной рост пенсии в размере всего 7 евро! Более того – средняя пенсия теперь будет облагаться подоходным налогом! Разве это всё честно? При этом не будут увеличены и инвестиции на науку до 1 процента ВВП, как было обещано. Одним словом - наобещали бычка, а дали тычка. Эти люди только и умеют, что обещать».