Впервые в Эстонии: отрезок однополосного шоссе разделили металлическим ограждением
Департамент шоссейных дорог распорядился установить на 3,4-километровом участке шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, где оба направления дороги являются однополосными, ограждение, чтобы не допустить обгонов и избежать лобовых столкновений, пишет Postimees.
Хотя cами водители, которые ездят по этому маршруту ежедневно, считают такое решение неудобным, по оценке департамента, разделяющая противоположные направления металлическая ограда должна повысить безопасность движения
Данный участок будет пробным: на нем департамент проверит влияние такого решения на безопасность дорожного движения, и, пока не будут получены результаты анализа, других таких участков больше не будет.
Ограждения установлены на отрезке дороги Кирдалу-Тагади между 18-м и 21-м километром шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Направления движения разделены на участке длиной 3,4 км. Также были созданы карманы для аварийных остановок, рампы разворота для облегчения поворота влево и разворота, а также соответствующие маркировки и обозначения.
Участок дороги был закончен в начале декабря, и Департамент шоссейных дорог в настоящее время принимает участок. Стоимость работ составила 500 000 евро.
По словам координатора департаментапо безопасности дорожного движения Янно Вилберга, в настоящее время это единственный участок дороги с полосой 1 + 1, разделенный забором.
Целью разделения направлений движения является уменьшение столкновений, которые происходят в основном на дорогах с интенсивным движением. Цель состоит в том, чтобы максимально упростить окружающую среду для участников дорожного движения и, в случае ошибки, минимизировать ущерб.
На тестируемом отрезке плотность движения очень высока. В среднем ежедневно этот участок проходят более 7500 автомобилей. Изгибы на участке дороги делают проезд опасным. На этом участке дороги в авариях погиб один человек и более 10 человек пострадали.
49-летний Эндель, ежедневно проезжающий по этой дороге, критически относится к новому экспериментальному отрезку.
«Мне не кажется, что этот участок дороги очень опасен. Видимость хорошая в обоих направлениях, и я никогда не сталкивался с опасными ситуациями», - сказал Эндель.
По его оценке, это , напротив, создаст длинные колонны позади транспортных средств, которые движутся медленнее, потому что нет возможности обгона.
Когда журналист Postimees отправился посмотреть на новый участок дороги, там ехал довольно дряхлый грузовик, перевозивший останки автобуса. Позади машины образовалась колонна из примерно двадцати автомобилей. Однако после участка с ограждением водитель грузовика свернул направо в автобусный карман и пропустил более быстрые машины.