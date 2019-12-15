Экс-президент Судана, которого поддерживал Путин, получил срок по делу о найденных у него 113 миллионах

Суд в Хартуме приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако этот срок сокращен до двух лет в связи с 75-летним возрастом подсудимого, передает телеканал Al Hadath. По той же причине отбывать наказание он будет не в тюрьме, а в Центре социальной реформы, сообщает "Коммерсант".

Здание суда в преддверии оглашения решения суда, которое длилось почти два часа, было взято под усиленную охрану. В ряде районов Хартума проходили манифестации сторонников экс-президента. Сам аль-Башир не стал комментировать приговор.

Когда был озвучен вердикт о 10 годах, в зале суда поднялись крики. После того, как удалось восстановить тишину и порядок, в завершающем слове судья озвучил финальное решение о смягчении приговора. Как отмечает ТАСС, смягчение произошло во многом под давлением адвокатов, которые призвали судей учесть возраст аль-Башира и настаивали, что «никаких денег он себе не присваивал».

Бывшего президента Судана защищает команда юристов из 130 человек. Они утверждают, что деньги были даны ему «как человеку, а не как президенту». Сам аль-Башир заявил, что использовал деньги для пожертвований, а не для собственной выгоды, передает РИА Новости.

Во время обыска в доме, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, в секретной комнате было обнаружено 113 млн долларов в разных валютах. Военные следователи изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов и 5 миллиардов суданских фунтов (около 105 млн долларов США). Все эти средства, согласно решению суда, подлежат конфискации.

Обвинитель по делу, бригадный генерал Ахмед Али, рассказал на процессе, что аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере около 90 миллионов долларов. Часть денег в размере 25 миллионов долларов он получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Еще два платежа в размере 35 и 30 миллионов долларов аль-Башир получил от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году.

По словам аль-Башира, саудовские деньги были обменены и потрачены, но подробностей и документов, подтверждающих траты, он представить не смог. Адвокаты с самого начала заявляли, что найденная у Аль-Башира сумма поступила в виде гранта в рамках сотрудничества между руководителями, предназначалась для финансирования определенных отраслей экономики, и что аль-Башир ничего себе не присваивал.

Омар аль-Башир правил Суданом 30 лет и стал первым действующим главой государства, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест по обвинению в геноциде. Во время своего визита в Россию в ноябре 2017 года политик попросил у президента РФ Владимира Путина защиты «от агрессивных действий США», которые якобы повинны в том, что Судан распался на две части. Тогда Путин подчеркнул, что Судан интересен России с точки зрения энергетики, геологоразведки, добычи и обмена ресурсами.

Свержению аль-Башира предшествовали массовые волнения из-за сильного повышения цен на топливо, хлеб и муку, а также острого дефицита основных продуктов питания. СМИ писали, что в подавлении протестов участвовали бойцы российской ЧВК Вагнера. В апреле армия Судана на экстренном заседании приняла решение снять аль-Башира и его помощников со всех постов и отправить в отставку правительство.

Центр «Досье» выяснил, что на протяжении года спасти суданский режим пытались политтехнологи, подконтрольные бизнесмену Евгению Пригожину, который известен как «повар Путина» и предполагаемый спонсор ЧВК Вагнера. Направленные в Судан структуры использовали во многом внутрироссийский сценарий, иногда даже забывая поменять в методичках названия стран.