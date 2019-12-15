Галерея: смотрите, какие аппетитные товары продают на рождественском рынке!

На прилавках можно найти сыр, как на традиционном коровьем, так и на козьем молоке. В широком ассортименте представлен и мед с различными вкусовыми добавками. Тут и там пахнет глегом и копченым мясом.

Между прилавками бродит Санта-Клаус, держа в руках маленький фонарь и пакет с конфетами. Он раздавал детям конфеты и фотографировался с ними, не прося за это денег.

Кристи и Рауль Тереп сами из Тарту, но работают на пасеке в Пыльтсамаа. Они объяснили за прилавком, что в одну из банок с медом добавлены клюква, брусника и корица, в другую - черный чеснок, а в третью - еловый сок.