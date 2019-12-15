Российский самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

По его словам, никто не пострадал. Пассажиры улетели по маршруту другим бортом, пишет Newsru.

В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте агентству подтвердили информацию о возвращении в аэропорт Иркутска этого воздушного судна после взлета. Соответствующее сообщение поступило в ведомство в 16:40 местного времени (10:40 по Эстонии).