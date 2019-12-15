Финская газета - о ночи ужаса в таллиннском отеле: дважды за сутки вторглись в номер, в постели лежал незнакомец!

Финские гости прибыли в Таллинн в начале ноября для участия в турнире по хоккею среди сениоров, в качестве отеля ими был выбран знакомый и безопасный Sokos Hotel Viru.

В турнире принимала участие финская команда Starikat, за которую выступал 56-летний Олли Инкинен из Лапеэнранта. Всего в составе Starikat в Талинн приехало 25 человек. Хоккеисты прибыли в Таллинн в пятницу вечером. Инкинен вселился в свой номер вместе с соседом, игроком той же команды.

В субботу вечером Олли Инкинен и его сосед по комнате отправились на ужин в ресторан Amarillo отеля Viru, а затем решили провести вечер в ночном клубе Amigo. Было около 11 вечера, когда они поднялись на лифте на свой этаж, намереваясь оставить верхнюю одежду в номере, а затем отправиться в Amigo.

Там финнов ожидал сюрприз: они нашли в своей комнате человека, который выглядел очень плохо и лежал в постели, очевидно, без сознания.

Позже выяснилось, что мужчина был тоже из Финляндии, из Киркконумми. Придя в себя, он заподозрил, что ему дали какой-то наркотик до того, как привели в номер, потому что он употребил не так уж много алкоголя.

Инкинен и его сосед также заметили, что рюкзак Инкинена открыт, и из него пропали кредитные карты. Также пропали банковские карты мужчины, лежавшего в постели.

Постояльцы немедленно связались со стойкой регистрации отеля, и дело, казалось, было решено.

Но уже на следующее утро Инкинен внезапно проснулся от того, что услышал в комнате громкие звуки. Открыв глаза, он увидел в комнате незнакомца. «В нашей комнате был человек, который выглядел как эстонец и говорил с эстонским акцентом. Я до сих пор помню его ярко. Я определенно узнаю его, если увижу снова», - рассказал Инкинен.

По словам Инкинена, менеджер отеля Viru позднее предположил, что эстонские мужчины получили ключ от номера еще в пятницу вечером в результате некоторой путаницы.

Департамент полиции и погранохраны подтвердил ноябрьские события в отеле Viru. Представитель полиции Кристьян Лукк говорит, что в то утро с полицией связались по поводу имущества на площади Виру в центре Таллинна и сообщили о краже.