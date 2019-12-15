“Шумят, пристают, вши в волосах!”: конфликт в рижском общежитии со студентами из Индии

Съемочная группа отправилась на съемки в хостел при вузе, где проживают индийцы, которые, якобы, употребляют наркотические вещества, не соблюдают гигиену в местах общего пользования, в том числе на кухне, а также ведут себя неподобающе в вечерние часы, когда наступает время работы над домашними заданиями.

В частной бизнес-школе Turība учатся 4 000 студентов из 40 стран мира, в том числе из Индии. В хостеле иностранные студенты снимают комнаты на четыре человека, платя за номер 59 евро в месяц. Из 600 студентов, которые выбрали хостел местом своего проживания, примерно половину составляют индийские студенты.

Сам вуз оправдывает поведение приезжих другим менталитетом и иной культурой. В свою очередь Министерство иностранных дел призывает университет быть более критичными при наборе студентов.

По словам латвийской студентки Даны Пизаны, из-за хоаса, которые творят в общежитии студенты из Индии, невозможно учиться – атмосфера не располагает к учебе.

По словам девушки, индийские студенты в общежитии Turība отделены от остальных. Они живут в одном здании, а большинство студентов из Латвии отселено в другое здание. Хотя, она считает, что это неправильно.

По словам Даны, сейчас создана среда, которую можно назвать “маленькой Индией”, со многими группировками, враждующими между собой. Своими наблюдениями и эпизодами стычек, девушка не раз делилась в соцсети Facebook. Кроме того, был случай, когда Дана Пизане вынуждена была обратиться в полицию. Но существенных улучшений не наблюдается. Пару месяцев назад девушка выставила видео, на котором видно, что творится в туалете – вокруг унитазов моча, а кабинки испачканы спермой.